Meski Musim Kemarau, Pak De Masih Jual Beras Merah Lokal Asal Toboali

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Meskipun saat ini musim kemarau panjang, Pak De warga Kerabut Pangkalpinang masih rutin menjual beras merah dan putih lokal dari hasil persawahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan di kawasan Pasar Ikan Pangkalpinang.

"Alhamdulillah meskipun musim kemarau sampai saat ini, kami masih ada jual stok beras lokal dari Toboali Bangka Selatan," kata Pak De.

Diungkapkannya, ada dua jenis beras merah lokal yang dijualnya, yakni jenis paling pulen harganya Rp 16.000 per kg atau Rp 80.000 per kantong 5 kg. Selain itu ada juga beras merah pulen biasa Rp 15.000 per kg atau Rp 75.000 per kantong 5 kg.

"Untuk beras putih lokal saya jual Rp 12.000 per kg atau Rp 60.000 per kantong 5 kg," ujar Pak De.

Diakuinya, beras merah dan putih ini diambil dari Toboali setiap 4 hari sekali ataupun bila stok sudah habis akan segera mengambilnya ke Toboali ataupun kadang-kadang diantarkan adiknya ke Pangkalpinang.

"Beras merah ini banyak digunakan masyarakat untuk bahan membuat kue, ada juga untuk diet dan juga bagus bagi penderita diabetes," tukas Pak De.

Ditegaskannya, beras merah dan putih lokal yang dijualnya ini tidak menggunakan bahan pengawet, karena itu beras ini hanya tahan selama dua bulan saja.

"Beras yang saya jual ini beras baru selesai giling semua, karena beras lokal tidak menggunakan bahan pengawet dan hanya bisa bertahan selama dua bulan saja," tegasnya.

