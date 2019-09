Banggakan Bangka Belitung, Iwan Setiawan Raih Rangking 3 di Kejuaraan World Doubles Xiangqi di China

BANGKAPOS.COM - Iwan Setiawan kembali mengharumkan nama Indonesia khususnya Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Pria yang pernah tampil sebagai juara dunia (juara 1) dalam turnamen catur yang digelar di negara China pada tanggal 23 Agustus hingga 3 September 2009 lalu ini memperoleh rengking III pada Kejuaraan World Doubles Xiangqi Invitation Championship 2019 di ChengDu, Sichuan, China.

Iwan Setiawan memperoleh rengking III pada Kejuaraan World Doubles Xiangqi Invitation Championship 2019 di ChengDu, Sichuan, China (istimewa)

Usai mengikuti kejuaraan World Doubles Xiangqi Invitation Championship 2019 di ChengDu, Sichuan, China dan berhasil meraih juara, Iwan pada tanggal 4-14 Oktober akan menuju 16th world xiangqi championship 2019 Word Cup di Vancouver, Kanada.

Federation master IWAN Setiawan, SH atlet Xiangqi (Chinese chess) yang juga ASN yg bertugas di UPTD KPHL Belantu Mendanau Belitung, dinas kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi satu-satunya peserta dari Indonesia yang di undang oleh World Xiangqi Federation (WXF) yang mewakili Indonesia pada kejuaraan "2019 world doubles xiangqi invitation Championship" di ChengDu, sichuan, China 16 sd 23 September 2019.

Iwan Setiawan mengikuti Kejuaraan World Doubles Xiangqi Invitation Championship 2019 di ChengDu, Sichuan, China (istimewa)

Kejuaraan xiangqi Ganda ini diikuti oleh 32 peserta yang berasal dari 18 negara di antaranya Vietnam, Jepang, Indonesia, Jerman, Rusia, Finlandia, Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Thailand, Kamboja, Malaysia Timur, Malaysia, Hong Kong, Cina, Australia, Burma, Kanada.

Kejuaraan yang memakai system ganda/berpasangan yang pasangannya ditentukan pada undian di antara 32 peserta tersebut

Pada kejuaraan Dunia xiangqi yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh World Xiangqi Federation (WXF) Iwan berusaha sangat baik sehingga berhasil meraih juara.

Iwan Setiawan ketika memengikut Kejuaraan World Doubles Xiangqi Invitation Championship 2019 di ChengDu, Sichuan, China (istimewa)

Bagi iwan sendiri turnamen ini merupakan ajang pemanasan ataupun tryout sebelum mengikuti kejuaraan Dunia 16th world xiangqi championship 2019nanti di Vancouver, canada.

"Mudah-mudahan dengan persiapan yang maksimal dan bantuan sponsor dari PT Timah Tbk pada kejuaraan Dunia xiangqi yg ke-16 tahun 2019 di Vancouver, Canada. Walaupun sendiri sunyi I'm only one but I'm not alone, tanpa gebyar gebyar penglepasan dan tanpa penyambutan serta tak mengharapkan penghargaan sebagaimana layak nya kontingen di multi event lainnya.

Iwan Setiawan di Kejuaraan World Doubles Xiangqi Invitation Championship 2019 di ChengDu, Sichuan, China (istimewa)

Pria yang biasa disebut silent of hero ini berharap dapat mengharumkan nama Indonesia dan Provinsi Bangka Belitung khususnya

"Mengibarkan Merah putih di negara orang tanpa suara, sendiri dan sunyi," katanya