Leony Trio Kwek Kwek Umumkan Stop Sosial Media, Ada Apa?

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Leony Vitria Hartanti baru saja mengejutkan publik lantaran unggahannya di Instagram pada (20/9/2019).

Dalam postingan itu Leony Vitria Hartanti mengucapkan pamit kepada para followersnya.

Leony Vitria Hartanti pun menjelaskan jika dirinya akan berhenti menggunakan Instagram tepat di hari ulang tahunnya yang ke 32 tahun.

Postingan Leony Vitria saat pamit dari Instagram (TribunStyle.com/ kolase Instagram @leonyvh)

"Officially 32!

Feeling so loved and blessed

I've surrounded by the most amazing family & friends.

Can't thank you enough for all the cakes, gifts & birthday wishes

Now I'm starting my social media detox for.. hmm, I don't know.. let's say a month!

Logging out now

- Leony VH-