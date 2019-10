Jadwal Lengkap dan Link Siaran Langsung Liga Champions Laga Big Match 2: Barcelona vs Inter Milan

JADWAL LENGKAP & Link Live Streaming Liga Champions: Barcelona vs Inter Milan, Liverpool vs Salzburg

BANGKAPOS.COM- JADWAL LENGKAP Liga Champions: Barcelona vs Inter Milan, Tottenham vs Bayern, Galatasaray vs PSG.

Jadwal Liga Champions untuk matchday 2 akan berlangsung tengah pekan ini.

Matchday 2 Liga Champions akan dimulai dengan pertandingan dari Grup A hingga Grup D pada Selasa (1/10/2019) malam.

Adapun jadwal Liga Champions untuk pertandingan Grup E hingga Grup H akan dimainkan pada Rabu (2/10/2019) malam.

Ada sejumlah pertandingan yang akan menjadi sorotan pada matchday 2 ini, salah satunya adalah Barcelona vs Inter Milan.

Barcelona dan Inter Milan merupakan dua tim yang pernah merasakan menjadi juara Liga Champions dan mengawinkan dengan dua gelar domestik alias treble Winners.

Duel Barcelona vs Inter Milan akan tersaji di Stadion Camp Nou, Rabu (2/10/2019) atau Kamis dini hari WIB.

Pada matchday 1, kedua tim sama-sama cuma mengoleksi satu angka dari hasil imbang pada pertandingan Borussia Dortmund vs Barcelona dan Inter vs Slavia Praha.

Ambisi kedua tim untuk meraih poin penuh pertamanya akan besar, khususnya Antonio Conte.

Eks pelatih Juventus dan Chelsea itu ingin membuktikan diri bersama Inter di Liga Champions.

Sejumlah pertandingan Liga Champions akan ditayangkan oleh SCTV dengan jadwal siaran langsung mengikuti kickoff laga tersebut.

Laga-laga tersebut juga bisa dinikmati secara video live streaming.

Berikut adalah link live streaming Liga Champions