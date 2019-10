Jumlah Penduduk Miskin Menurun, Babel Peringkat 4 Terendah

BANGKAPOS COM-- Berdasarkan data kemiskinan makro yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masuk peringkat ke-4 terendah persentase jumlah penduduk miskin, yaitu 4,62%, sedangkan angka rata-rata persentase jumlah penduduk miskin nasional 9,41%.

Peringkat pertama terendah DKI Jakarta, kedua Bali dan ketiga Kalimantan Selatan. Sedangkan peringkat paling akhir Papua dengan 27,53%.

Namun Provinsi Kepulauan Babel tertinggi se-Indonesia dalam garis kemiskinan (biaya hidup) dengan angka Rp 677.716 l, sedangkan rata-rata nasional Rp 425.250.

Hal ini diungkapkan Wahyono, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Babel saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Semester I, Selasa (01/10/2019) di Sun Hotel Pangkalpinang .

Wahyono yang mewakili Kepala Dinsos Babel mengatakankan, update data ini sangat penting dalam rangka akurasi data, sehingga dalam mengambil langkah program dan kegiatan tentunya tepat sasaran.

"Untuk smester I tahun 2019 ini menurut rilis dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI jumlah angka orang miskin di Babel menurun, yaitu 80.547 rumah tangga dan 268.779 anggota rumah tangga. Dan angka ini menurun dibandingkan semester II tahun 2018 yaitu 81.590 RT dan 279.373 anggota rumah tangga," kata Wahyono.

Sementara Nur Jannah Mega Anindita, narasumber dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaparkan pengukuran kemiskinan di Indonesia terdiri dari data kemiskinan makro dan mikro.

"Data kemiskinan makro digunakan perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, menggunakan metodologi pendekatan moneter, yaitu garis kemiskinan," katanya

Dilanjutkannya, sedangkan data kemiskinan mikro digunakan sebagai target sasaran program bantuan dan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), beras sejahtera (RASTRA) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya dengan menunjukan nama dan alamatnya (by name by adress).

Sementara Hifrinto, Ketua Panitia Pelaksana menambahkan kegiatan ini bersumber dari APBD 2019 dengan mengundang narasumber dari Pusdatin Kemensos RI guna menambah wawasan para pengelola data di kabupaten/kota.

Peserta terdiri 1 orang supervisor dan 2 orang aplikator dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Babel.

"Peserta ada 21 orang yang mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan data terpadu kesejahteraan sosial semester I tahun 2019 yang digelar tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2019," kata Hifrinto. (Bangkapos.com/Edwardi)