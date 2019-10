Busana Mulan Jameela Dikritik Caren Delano Ternyata Busana Adat Makassar Karya Designer Kenamaan Ini

BANGKAPOS.COM- Pada momen pelantikan anggota DPR periode 2019-2024, Mulan Jameela terlihat menggunakan pakaian adat daerah Indonesia.

Istri musisi Ahmad Dhani itu tampil elegan dengan mengenakan gaun model bodo yang merupakan pakaian khas daerah Sulawesi Selatan.

Saat dilantik menjadi anggota DPR, Mulan tampil dengan kebaya berwarna cokelat muda. Warna kebayanya serasi dengan warna kerudungnya.

Berbeda dengan kebaya umumnya yang memperlihatkan lekuk tubuh, kebaya Mulan terlihat longgar terutama di bagian lengan.

Caren tidak sepakat dengan busana yang dipilih Mulan untuk menghadiri pelantikan itu. “Oh i’m sorry saya gak suka, karena menurut saya seharusnya masih ada pilihan yang lain,” kata Caren.

Menurut Caren, Mulan salah mengaplikasikan perpaduan modern dan syariat Islam. Karena busana muslim itu justru membuat Mulan terlihat tampil mencolok.

“Tapi menurut saya tidak syar’i disini, sebab menurut saya to much going on, terlalu banyak aplikasi mulai dari bunga, payet, brokatnya,” kata Caren saat diwawancarai Kompas Tv.

Ia juga mengkritik bawahan Mulan yang tidak ditonjolkan dalam busana tersebut. “Dan kain yang dipakai sebagai bawahannya tidak begitu kelihatan,” kata Caren.

Menurutnya, Mulan juga tidak memperhatikan kerudung yang dipakainya. “Cara memakai kerudungnya juga sedikit berantakan, jadi kalau saya kurang suka, jadi leave it,” kata Caren.