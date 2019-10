Peringatan Hari Batik Nasional, Ketua PKK Basel Ajak Masyarakat dan Kaum Milenial Bangga Pakai Batik

BANGKAPOS.COM-- Hari ini secara serentak masyarakat Indonesia merayakan Hari Batik Nasional sebagai peringatan untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan kebudayaan Indonesia yang telah ada sejak dulu kala.

Untuk menyemarakan, perayaan Hari Batik Nasional, Ketua TP PKK Bangka Selatan, Ekawati Noer mengajak masyarakat Bangka Selatan, generasi milenial ataupun masyarakat generasi lama, perempuan ataupun laki-laki untuk bangga ketika mengenakan Batik.

Dengan mengenakan Batik disampaikan oleh Ekawati, secara langsung masyarakat yang telah mempromosikan dan melestarikan kebudayaan Indonesia yang telah diakui dunia bahkan UNESCO.

"Batik meskipun awalnya bukan produk lokal Bangka Selatan tetapi ini merupakan warisan budaya bangsa kita dan kita berkewajiban untuk menjaganya dan melestarikannya," ungkapEkawati pada Rabu, (2/10/2019).

Dengan perkembangan zaman lanjut Ekawati, Batik semakin populer hingga di kancah internasional. Bahkan telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 silam oleh Badan PBB, UNESCO.

"Kebanggaan ini alangkah baiknya kita teruskan dan tetap kita jaga ini warisan budaya," pesan Eka.

Kepada pegiat Batik di Bangka Selatan, Ekawati mengajak untuk selalu tetap berjuang dalam mempromosikan Batik Indonesia dan Batik khas Bangka Selatan yang kerap dinamai Batik Kelumbai Nanas. (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)