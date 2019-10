Biasa Akur Aurel Hermansyah Tiba-Tiba Sindir Ashanty, Ada Apa?

BANGKAPOS.COM - Jalinan kasih antara Aurel Hermansyah dan sang ibu sambung, Ashanty memang tak terpisahkan.

Tak jarang anggapan Aurel sudah lupa dengan ibu kandungnya, Krisdayanti kerap menjadi berita miring.

Meski demikian, baru-baru ini Aurel malah kepergok sindir Ashanty yang biasa akrab dengannya, ada apa ya?

Pada akun Snapgram pribadi, putri sulung Anang Hermansyah ini memperlihatkan kaus putih bertuliskan kata-kata berikut.

Biasa Akur hingga Dianggap Lupa Krisdayanti, Aurel Hermansyah Tiba-Tiba Sindir Ashanty, Ada Apa?

"I don't need Google, My mom knows everything. (Aku nggak butuh apapun, mamaku tahu segalanya)," demikian kata-kata dalam kaus Aurel.

Tak disangka, Ashanty justru bereaksi lain melihat tulisan tersebut.

"Ini nyindir yaa kakak," tulis Ashanty menanggapi.

Meski demikian, Ashanty bak mengerti jika Aurel hanya menjadikan kata-kata tersebut sebagai lelucon.

Selama ini, kedekatan antara Aurel dan Ashanty kerap buat iri.

Melansir dari TribunSolo, Aurel pernah menyebut Ashanty dengan sebutanmy everything pada unggahan 5 Oktober 2018 lalu.