Sekolah Kristen Kalam Kudus Gelar Open House, Usung Tema Together to be Qualified

BANGKAPOS.COM-- Sekolah Kristen Kalam Kudus (SKKK) Pangkalpinang menggelar open house selama dua hari, 4 sampai 5 Oktober 2019.

Berbagai kegiatan yang digelar berlangsung di Halaman Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang Jalan Basuki Rachmad Pangkalpinang, Jumat (4/10/2019).

Open House Sekolah Kristen Kalam Kudus mengusung Tema Together to be Qualified dihadiri Kasi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkalpinang Effendi, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta Drs Daniel Suyatno MM, Para Kepala Sekolah KB, TK, SD dan SMP, para orangtua dari anak-anak Kelompok Bermain, TK, SD dan SMP SKKK.

Koordinator Lokasi Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang O'oziduhu Halawa MTH menjelaskan ini merupakan kegiatan Open House sekaligus penerimaan Siswa Baru tahun 2020/2021.

Menurut O'oziduhu Halawa, berbagai lomba yang digelar pada open house.

Diantaranya Kalam Kudus Got Tallents, lomba menghias Bento (menghias bekal anak), lomba kuis online serta sosialisasi BCA.

"Melalui even ini, agar stakeholder pendidikan SKKK, orantua murid dan guru mencoba bersama-sama untuk meningkatkan kualitas SKKK," ujar O'oziduhu.

Kegiatan Open House Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkalpinang (Bangkapos.com/Agus Nuryadhyn)

Pada acara open house juga membuka pendaftaran peserta didik baru tahun 2020 /2021.

Menurut O'oziduhu, orangtua murid antusias untuk mendaftarkan anaknya untuk melanjutkan di SKKK Pangkalpinang.

"Proses PPDB tahun 2020/2021 akan mendapat diskon 40 persen dan uang Rp 500.000 bagi yang mendaftar pada dua hari kegiatan Open House," jelasnya.