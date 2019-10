Persaingan Dua Disc Jockey Dipha Barus Vs Yellow Claw untuk 'Berebut' Arindi Putry

BANGKAPOS.CO - Nama Arindi Putry menjadi perbincangan karena aksinya.

Diketahui Arindi Putry viral dengan aksinya memainkan keyboard.

Hal itu membuat persaingan antara Disk Jokey Dipha Barus dan duo DJ asal Belanda Yellow Claw.

Dalam akun Twitternya, pemilik lagu "Till It Hurts" itu juga mengungkapkan ketertarikannya pada Arindi.

"I NEED THIS GIRL IN THE STUDIO ASAP," tulis akun official Yellow Claw dengan me-retweet video viral Arindi yang sedang bermain keyboard dengan lincahnya dalam sebuah acara pernikahan.

Unggahan ini pun ditanggapi positif oleh warganet dari Indonesia.

"Yellow claw menangis melihat skill ukhti indonesia satu ini hahaha," tulis akun @sonysuharta.

"Anjeer diajakin collabs, the power of sosmed????" tulis akun@halimfuadi.

Tak lama berselang, DJ Dipha Barus juga mencari kontak dari Arindi untuk diajak kolaborasi.

"I need her contact a.s.a.p , twitter please do ur magic!" tulis Dipha Barus.