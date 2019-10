Kebersamaan Merupakan Satu Kunci Sukses

SEKOLAH Kristen Kalam Kudus (SKKK) Pangkalpi­nang menggelar Open House, Jumat-Sabtu (4-5 Oktober 2019). Berbagai ke­giatan lomba dan penampilan seni dilaksanakan di Halaman SKKK Pangkalpinang.

Dalam acara yang mengusung tema Together To be Qualified, SKKK Pang­kalpinang juga melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta, Drs Daniel Suyatno MM menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia Open House SKKK Pangkalpinang.

Menurutnya, kebersamaan atau bersatu merupakan suatu kunci sukses dari sebuah komunitas khususnya di SKKK Pang­kalpinang. Apalagi Daniel menyebut saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SKKK Pangkalpinang semakin besar.

“Kami mengajak untuk selalu bergandeng tangan dan bersatu, baik guru, koordinator lokasi, kepala sekolah juga orangtua maupun berbagai pihak,” kata Daniel.

Daniel menjelaskan selama dua hari Open House SKKK Pangkalpinang fokus pada penerimaan peserta didik baru. Dia mengaku sudah ada yang mulai daftar dari TK ke SD dan dari SD ke SMP.

Koordinator Lokasi SKKK Pangkalpinang O’oziduhu Halawa menjelaskan dalam acara Open House SKKK, tidak hanya lomba dan penampilan seni juga melakukan penerimaan peserta didik baru.

“Melalui event ini kita berharap stakeholder pendidikan SKKK, orangtua murid dan guru mencoba bersama-sama untuk meningkatkan kualitas SKKK,” ujarnya.

Shinta, orangtua siswa Charmelithia kelas VI, merasa bangga menyekolahkan anaknya di SKKK Pangkalpinang karena mempunyai kualitas yang bagus. Dalam acara Open House kemarin, Shinta mendaftarkan anaknya untuk melanjutkan ke SMP SKKK.

“SKKK ini merupakan sekolah yang teruji karena pembelajaran bagus. Pada saat anaknya akan sekolah di Jakarta masih bisa bersaing,” kata Shinta.

Serupa disampaikan Juve, orangtua Eiffel siswa Kindergarden 1 B, yang menilai SKKK Pangkalpinang juga mengajarkan anak dalam pengembangan potensi diri, kreatifitas dan keberanian.

“Anak-anak dibekali tidak hanya pendidik kompetensi saja, tapi diajarkan kreatifitas dan talenta-talenta yang ada di.dalam diri anak-anak,” jelas Juve.

Adapun kegiatan yang diikuti siswa SKKK, yaitu lomba menghias bekal anak, Online Quiz, lomba Kalam Kudus GotTalent, jalan sehat, Senam Bedincak, Flashmob Performance, presentasi program sekolah, demo program sekolah dan Sosialisasi BCA.

Kasi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkalpinang Effendi menyambut baik kegiatan yang digelar SKKK Pangkalpinang. Menurutnya, Together to be Qualified merupakan tema yang sangat dibutuhkan pada saat ini.

“Tema bersama untuk meningkatkan kualitas (Together To Be Qualified) ini harus kita galakan. Dimana seiring dengan eranya, hari ini bahwa untuk membangun bangsa kita tidak bisa dan tidak boleh bercerai-berai,” ujar Effendi yang juga menyebut SKKK Pangkalpinang memberikan konstribusi yang besar dalam bidang dunia pendidikan. (advertorial/rya/mun)