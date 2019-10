Cara Download Lagu Salah Apa Aku 'Entah Apa yang Merasukimu' dari ILIR 7

BANGKAPOS.COM - Ramai di dunia maya tentang trend lagu 'Entah Apa yang Merasukimu', tampaknya menjadi berkah sendiri dari band yang mempopulerkan lagu tersebut.

Diketahui, lagu 'Entah Apa yang Merasukimu' merupakan potongan lirik dari lagu Salah Apa Aku versi asli yang dipopulerkan oleh band bernama ILIR 7.

Hal itu membuktikan bahwa lagu 'Entah Apa yang Merasukimu' merupakan lagu yang sudah lama rilis, namun kini kembali jadi viral.

Tidak lama kemudian Via Vallen merilis lagu terbarunya di YouTube, yang berjudul Salah Apa Aku 'Entah Apa yang Merasukimu' yang mana merupakan coveran dari lagu Salah Apa Aku.

Group Band ILIR 7 (Instagram/ilir7band)

Dengan, antusiasme masyarakat yang semakin ramai membuat lagu Salah Apa Aku 'Entah Apa yang Merasukimu' jadi trending di jagat maya.

Hingga akhirnya dimanfaatkan Via Vallen untuk membuat video cover terbarunya dengan judul yang sama.

Lagu cover terbaru Via Valllen berjudul Salah Apa Aku 'Entah Apa yang Merasukimu', kini sudah menyita perhatian pengguna YouTube lebih dari 48 juta kali ditonton.

Penasaran seperti apa video cover lagu versi asli dari Salah Apa Aku 'Entah Apa yang Merasukimu'?

Berikut Tribunstyle.com sajikan selengkapnya, lirik, chord, dan download MP3 yang dirangkum dari berbagai sumber pada Senin 7 Oktober 2019.

CHORD dan LIRIK Lagu Salah Apa Aku

Intro : C ~ G ~ F ~ Fm….

C G/B

….Aku percaya kamu

F

Tapi lagi-lagi kau bohongiku

G

Kau telah tipu aku ~

*)

C G/B

….Aku menyayangimu

F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku

G

Kau telah khianatiku

#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah

G

Kau membagi cinta dengan dirinya

F

Aku yang terluka

G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

Kau sia ~ siakan cintaku ~

*

*)

C G

….Aku menyayangimu

F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku

G

Kau telah khianatiku

#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah

G

Kau membagi cinta dengan dirinya

F

Aku yang terluka

G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~

Song: Am G F -Em Dm -Em F G

huwo ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ hoo ~

Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~

Cara Download Video Klip/MP4 di Youtube via Savefrom.net

Caranya cukup mudah, copy link video (https://www.youtube.com/watch?v=YttnBzesR6I) dan paste di kolom download di situs savefrom.net di sini!

Cara Download Lagu/MP3 di Spotify

Untuk menyimpan lagu dari Spotify, langkah berikut yang harus kamu lakukan adalah buka aplikasi Spotify.

Cari lagu atau playlist atau album yang kamu inginkan untuk diunduh.

Klik tanda tiga titik di samping judul lagu atau albumnya, lalu pilih Save.

Buka tab Your Music untuk mengunduh lagu yang telah disimpan.

Lalu buka di sub menu yang sesuai, bisa playlist, songs, atau albums.

Selanjutnya pilih tombol download maka setelah itu secara otomatis terdownload.

Jika udah terdownload, kamu bisa mendengarkan lagu ini secara offline.

Sebelum menggunakan fitur download yang ada di Spotify, user harus terlebih dahulu beralih ke akun premium atau berlangganan.

Biaya berlangganan pertama bisa didapatkan hanya dengan Rp 4990 dan kemudian Rp 49.990/ bulan setelahnya jika membayar dengan kartu Visa, MasterCard, dan American Express.

Kamu juga bisa menggunakan kartu im3 Oreedo, XL, Smartfren, Tri, dan Telkomsel dengan harga Rp 54.990/bulan dan dapat berhenti berlangganan kapanpun kamu mau.

Download Lagu Salah Apa Aku. (Tribunstyle.com/Candra Isriadhi)

