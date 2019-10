BANGKAPOS.COM -Meldi Ngotot Ikut Kontes Kecantikan, Ini Komentar Putri Indonesia Frederika Alexis, Melaney: Beracun

Putri Indonesia Frederika Alexis Cull memberikan tanggapan mengenai keinginan penyanyi dangdut Rosa Meldianti atau akrab disapa Meldi untuk mengikuti kontes kecantikan.

Tanggapan tersebut Frederika ungkapkan setelah melihat video perkenalan Meldi layaknya peserta kontes kecantikan, dikutip TribunWow.com dari channel YouTube TRANS TV Official, Kamis (10/10/2019).

Dalam video tersebut Meldi yang tengah berlatih memperkenalkan diri terlihat memakai sebuah baju berwarna putih dan celana hitam.

Meldi terlihat bergaya dan berjalan seperti model dengan memakai sebuah mahkota.

Sambil bergaya, keponakan Dewi Perssik itu memperkenalkan diri seperti peserta kontes kecantikan.

"Rosa Meldianti, 21, Indonesia," ujar Meldi sambil mengangkat tangannya ke atas.

Namun setelah selesai memperkenalkan diri, Meldi tetap menujukkan gaya yang selalu dia tampilkan yakni mendesis seperti ular.

Setelah melihat video tersebut, Frederika mengatakan bahwa Meldi cukup percaya diri.

"Kalau menurut aku sih dia (Meldi) cukup confident ya dalam dirinya. That's good, that's always good to have," kata Frederika.