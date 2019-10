Iwan Setiawan Raih Rangking 3 di Kejuaraan 16th World Xiangqi Championship 2019 World Cup di Kanada

BANGKAPOS.COM - Iwan Setiawan kembali mengharumkan nama Indonesia khususnya Provinsi Bangka Belitung (Babel) di tingkat Internasional.

Pria yang pernah tampil sebagai juara dunia (juara 1) dalam turnamen catur yang digelar di negara China pada tanggal 23 Agustus hingga 3 September 2009 lalu ini memperoleh rengking III pada Kejuaraan 16th World Xiangqi Championship 2019 World Cup di Vancouver, Kanada

Federation master IWAN Setiawan, SH atlet Xiangqi (Chinese chess) yang juga ASN yg bertugas di UPTD KPHL Belantu Mendanau Belitung, dinas kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi satu-satunya peserta dari Indonesia yang world xiangqi championship 2019 Word Cup di Vancouver, Kanada.

Iwan mengibarkan bendera merah putih pada Kejuaraan 16th World Xiangqi Championship 2019 World Cup di Vancouver, Kanada (istimewa)

Pada kejuaraan ini Iwan berusaha sangat baik sehingga berhasil meraih rangking III.

Walau berhasil memperoleh rangking, Iwan meminta maaf karena belum dapat memberikan hal yang terbaik bagi Indonesia khususnya Bangka Belitung.

"Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan babel khususnya, saya hanya berada di rangking 3, terakhir final gagal," ungkapnya.

Dijelaskan Iwan, kejuaraan di Kanada merupakan kejuaraan terberat. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak, cuaca hingga pola makan yang sangat sulit disesuaikan.

Iwan memperoleh rengking III pada Kejuaraan 16th World Xiangqi Championship 2019 World Cup di Vancouver, Kanada (istimewa)

"Ini turnamen terberat, di mana terlalu banyak yg di lewati, jauh hampir 20 jam baru sampai, cuaca tidak cocok untuk orang Indonesia 1 derajat Celsius, makan gak teratur, yang hanya semangat dan doa temen saya masih bertahan untuk meneruskan turnamen ini sampai selesai, yang tadi sempat down, belum Lagi jetlag. tanpa official sendiri saja sunyi dan sepi I'm only one but I'm not alone," ceritanya.

Iwan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan doa hingga pertandingan selesai.

"Terima kasih Sama pemprov, Gubernur dan wagub, PT Timah, terima kasih pada semua tementeman, masyarakat babel atas doanya," katanya.