Tampil dengan Aura Mistis, Ternyata Penampilan The Secred Riana di Luar Panggung Bikin Pangling

Penampilan The Secred Riana di atas panggung

BANGKAPOS.COM-- The Sacred Riana selalu tampil menyeramkan saat performance. Wajahnya yang tertutup poni panjang seakan memancar aura mistis.

Tentu saja banyak orang yang merasa penasaran bagaimana penampilan Riana ketika dalam kehidupan keseharian.

The Sacred Riana berhasil memenangkan ajang pencarian bakat Asia’s Got Talent 2017, dan menjadi kontestan idola di ajang America's Got Talent.

Penampilanya yang memancarkan aura mistis ini memang selalu berhasil membuat juri terpukau dengan penampilannya.

Atraksi sulap Riana lengkap dengan aura mistis yang menjadi khasnya inilah yang membawa Riana menjadi pemenang dalam ajang bergengsi se-Asia.

Perempuan kelahiran Jakarta 13 Juli 1992 ini memang selalu menutupi wajahnya dengan poni panjangnya.

Maka wajar kalau publik dibuat penasaran dengan penampilan Riana saat di luar panggung.

Dikutip dari laman Tribun Lampung, Riana merupakan pesulap yang beraliran Bizzare Illusionist dan dikenal memiliki keahlian Telekinesis.

Riana memang mempunyai karakter misterius, namun siapa yang menyangka kalau penampilan Riana diluar panggung bikin pangling banget loh.

Nah beginilah penampilan Riana saat di panggung, lengkap dengan kostum andalannya, yakni paduan overall skirt dan long sleeve berwarna putih.

Aksi The Sacred Riana pakai bahasa Jawa di America's Got Talent (Youtube/America'sGot Talent)

Sedangkan jika Riana saat diluar panggung, tanpa makeup yang menyeramkan dan karakter misteriusnya, ternyata Riana sangat cantik.