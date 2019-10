Game Call of Duty Mobile Kalahkan Rekor PUBG dan Fortnite, Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Pekan lalu, Activision dan perusahaan asal China, Tencent, merilis game franchise Call of Duty versi mobile secara global.

Kini, hanya dalam waktu satu minggu, game berjudul Call of Duty Mobile ini telah diunduh lebih dari 100 juta kali.

Angka tersebut merupakan hasil perkiraan dari firma periset pasar aplikasi mobile, SensorTower. Melalui blog resminya, SensorTower mengklaim bahwa Call of Duty Mobile menjadi game smartphone pertama yang paling cepat meraih 100 juta total unduhan, dalam waktu satu minggu setelah diluncurkan secara global.

Adapun game di yang menduduki posisi kedua setelah Call of Duty Mobile, dalam hal unduhan terbanyak di minggu pertama, merupakan Mario Kart Tour yang telah diunduh sebanyak 90 juta kali dalam kurun waktu yang sama.

Sementara game serupa, seperti PUBG Mobile dan Fortnite, total unduhan di minggu pertamanya sangat jauh tertinggal dari Call of Duty Mobile.

PUBG Mobile diunduh 28 juta kali dan Fortnite diunduh sebanyak 22,5 juta kali dalam kurun waktu satu minggu setelah resmi meluncur.

iOS terbanyak

Dari ratusan juta angka tersebut, pengguna iOS berkontribusi paling besar pada total download, jumlahnya mencapai 56,9 juta unduhan.

Sementara angka unduhan untuk perangkat Android mencapai 45,3 juta kali. Jika dilihat secara negara, Call of Duty Mobile paling banyak di-download di AS dengan total 17,3 juta kali unduhan. Posisi kedua ada India dengan 13,7 juta unduhan, dan Brasil dengan 7,1 juta unduhan.

Perlu dicatat, sebagaimana dihimpun TheVerge, angka tersebut tidak termasuk pemain Call of Duty Mobile di China.

Di Negeri Tirai Bambu, Call of Duty Mobile sendiri belum meluncur, meski Activision bekerja sama dengan perusahaan game asal China tadi (Tencent).

Di sisi lain, dari segi pendapatan, Call of Duty Mobile meraup 17,7 juta dollar AS dalam satu minggu.

Angka itu berasal dari pengguna App Store sebanyak 9,1 juta dollar AS, sementara para pengguna Android berkontrubusi sebanyak 8,3 juta dollar AS terhadap pendapatan.

Secara wilayah, lagi-lagi AS menyumbang uang terbanyak bagi Call of Duty Mobile dengan 7,6 juta dollar AS, diikuti dengan Jepang sebesar 2,4 juta dollar AS, dan Brasil dengan pendapatan 840.000 dollar AS dalam minggu pertama.

SUMBER: INFOKOMPUTER