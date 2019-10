Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan BRI 15 November 2019

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sungailiat selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang terhadap jaminan utang debitur atas nama :

Obyek Hak Tanggungan yang akan dilelang :

1. CV. Nirwana.

a. Sebidang tanah luas 265m² berikut bangunan luas 227 m² dan segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di JL. SDN. 15 Gang Melati II, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 2265 atas nama Purwanto.

Nilai Limit Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

b. Sebidang tanah luas 120m² berikut bangunan luas 110 m² dan segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di JL. Komp Pemda RSS, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 2116 atas nama Purwanto.

Nilai Limit Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp 56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

2. Tn. Tamsono.

a. Sebidang tanah luas 173,5m² dan bangunan diatasnya seluas 120m² yang terletak JL. Batin Tikal, Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Setifikat Hak Milik No. 909 atas nama Tamson.

Nilai Limit Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta Rupiah).

b. Sebidang tanah luas 173,5m² dan bangunan diatasnya seluas 120m² yang terletak JL. Batin Tikal, Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Setifikat Hak Milik No. 910 atas nama Tamson.

Nilai Limit Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta Rupiah)

c. Sebidang tanah luas 173,5m² dan bangunan diatasnya seluas 120m² yang terletak JL. Batin Tikal, Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Setifikat Hak Milik No. 911 atas nama Tamson.

Nilai Limit Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta Rupiah)

d. Sebidang tanah luas 173,5m² dan bangunan diatasnya seluas 120m² yang terletak JL. Batin Tikal, Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Setifikat Hak Milik No. 912 atas nama Tamson.

Nilai Limit Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta Rupiah)

3. CV Sagitarius Karya Mandiri

Sebidang tanah luas ± 765m² dan bangunan luas 364 m² dan segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Jl. Bukit Lintang, Kelurahan Puput, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak milik No. 1042 atas nama Mastini.

Nilai Limit Rp. 694.000.000,- (Enam ratus Sembilan puluh empat juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 173.500.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

4. Oni

a. Sebidang tanah luas 1042m² yang terletak JL. Vihara Parit Tiga, Kelurahan Parit Tiga, Kecamatan Parit Tiga - Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Setifikat Hak Milik No. 438 atas nama Oni.

Nilai Limit Rp. 625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 156.250.000,- (Seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

b. Sebidang tanah luas 385m² dan bangunan diatasnya seluas 168m² yang terletak JL. Bukit Bintang, Kelurahan Puput, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Setifikat Hak Milik No. 773 atas nama Juliana.

Nilai Limit Rp. 708.000.000,- (Tujuh ratus delapan juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 177.000.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)

c. Sebidang tanah luas 404m² dan bangunan diatasnya seluas 180m² yang terletak JL. Bukit Bintang, Kelurahan Puput, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Setifikat Hak Milik No. 772 atas nama Juliana.

Nilai Limit Rp. 483.000.000,- (Empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 120.750.000,- (Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

5. Romli.

Sebidang tanah luas 300m² berikut bangunan luas 120 m² dan segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di JL. Rawasari Dalam Parit Pekir, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 2558 atas nama Romli.

Nilai Limit Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah)

6. Sabrun Haji Umar.

Sebidang tanah luas 540m² berikut bangunan luas 317 m² dan segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di JL. Jend Sudirman No.300, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 2801 atas nama Sabrun H. Umar.

Nilai Limit Rp. 597.750.000,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 149.437.500,- (Seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Waktu Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2019.

Waktu : 11.00 WIB (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet)

Tempat : Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sungailiat, Jl. Jend. Sudirman No. 16 Sungailiat, Kab. Bangka.

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (Closed Bidding) melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.