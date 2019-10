Gading Marten Makin Berani Umbar Kemesraan hingga Umbar Emotikon Jatuh Cinta ke Juria Hartmans

BANGKAPOS.COM - Moms, belakangan Gading Marten menjadi perbincangan kembali.

Pasalnya ia kembali memperlihatkan kedekatannya dengan seorang model cantik.

Gading Marten mengunggah foto bersama seorang wanita cantik di akun instagram pribadinya.

Gara-gara foto tersebut, Gading Marten tuai komentar dari fans dan beberapa rekan artis.

Ada dua foto yang diunggah dalam satu waktu oleh Gading Marten di akun instagram miliknya.

Kedua foto itu memperlihatkan ekspresi lucu dan kompak antara Gading dan wanita tersebut.

Diketahui nama wanita cantik yang berfoto dengannya adalah Juria Hartmans.

Keduanya pun belum memberi keterangan seputar hubungan mereka.

Namun Moms, belakangan ini mereka semakin berani mengumbar kemesraan lho.

Hal ini mereka tunjukkan melalui instagram mereka berdua.

Melalui instagram story, Juria Hartmans mengunggah sebuah lagu dari spotify.

Bukan lagu biasa, rupanya lagu tersebut merupakan lagu yang disarankan Juria untuk Gading.

Ia pun meminta ayah Gempita untuk memasukkan lagu tersebut ke dalam playlistnya.

"Add to your playlist!" tulis Juria.

Namun siapa sangka Moms, Gading Marten pun merespon instagram story tersebut dengan menggunakan emotikon jatuh cinta.

Gading dan Juria sudah berani umbar kemesraan

"Done," begitu tulis Gading Marten.

Warganet pun semakin penasaran dengan hubungan yang terjalin di antara keduanya.

Tak lama kemudian, Juria pun mengunggah potret dirinya setelah berolahraga.

Dalam potret tersebut, Juria berswafoto dengan tersenyum ke arah kamera.

Terlihat ia menggunakan bandana berwarna biru yang membuat wajahnya terlihat makin jelas.

"Feeling awesome this AM ????," tulia Juria.

Tak berlangsung lama, rupanya Gading Marten langsung memberikan komentarnya pada postingan Juria tersebut.

Uniknya, Gading Marten menyebut Juria dengan sebutan 'my bodyguard'.

"Keep going stronger my bodyguard ????????," tulis Gading Marten.

"@gadiiing gotta protect you right!" balas Juria.

Gading Marten sebut Juria,

Sudah berani umbar kemesraan, warganet pun lantas menggoda Gading Marten melalui kolom komentar.

ajiebakhtiar : @gadiiing eaaa pepet terus mas gading ????

annisa_dwisaa : @gadiiing ciye ciye ciyeeeee ciyeeeee calon bini

ryujinne_nvag : @milkshakesspeare teh yang setia yaa sama papa gading❤️

Duh Moms, makin penasaran ya? Kira-kira itu panggilan sayang Gading Marten untuk Juria bukan ya?

Yuk Moms kita doakan semoga Papa Gading selalu diberi yang terbaik!

