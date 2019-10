Markas Judi Kodok Kodok Digerbek, 9 Pemain dan Bandar Ditangkap Reskrim Polres Bangka Barat

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tim Opsnal Unit Pidum Satreskrim Polres Bangka Barat menggerbek kediaman Vy alias Do di Dusun Air Junguk, Desa Pelangas, Kecamatan Simpang teritip, Kabupaten Bangka Barat, Rabu (16/10/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Polisi mensinyalir kediaman Do, kerap dijadikan lokasi praktik permainan judi kodok kodok. Dalam penggerakan yang dipimpin Ipda Hafiz Febrandani, polisi meringkus bandar sekaligus pemain judi kodok kodok.

Mereka adalah An alias Af (49), Kn alias As (41), Ra alias Ya (35), Ho alias As (40), Cn alias Ab (37), Ji alias En (30), Tn alias Sn (52) dan An (48).

Dari penggernekan tersebut polisi menyita barang bukti 3 buah dadu warna hitam bergambar labu, udang, kepiting, roda, ikan dan kodok.

3 buah dadu, 1 penutup dadu, 1 botol bedak bayi, 2 dompet, karpet, 5 buah kursi plastik dan uang tunai uang tunai Rp.6.637.000.

Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP Rais Muin mengatakan terkuaknya praktik judi kodok-kodok ini menyusul adanya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut.

Terlebih praktik judi kodok kodok tersebut berlangsung hingga tengah malam.

"Pengungkapan kasus ini tindak lanjut laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas judi kodok kodok ini. Apalagi berlangsung hingga tengah malam dan dini hari," ujar Rais, mewakili Kapoles AKBP M Adenan, Kamis (17/10/2019)