BANGKAPOS.COM, BANGKA - Alunan lagu diiringi gitar akustik Solo memberikan suasana yang nyaman bagi klien di Lantai 3 Hotel Santika Bangka yang ingin bersantai.

Dengan Tema Angkringan dan aneka menu yang disajikan bisa dinikmati, dengan harga yang terjangkau.

Sales Marketing Hotel Santika Bangka, Sukma Syahwira menjelaskan angkringan digelar setiap satu bulan sekali, dalam rangka Hotel Santika Bangka menjamu klien sekaligus silaturahmi.

"Adanya Angkringan agar Hotel Santika Bangka lebih dekat dengan klien," ujarnya.

Angkringan Hotel Santika Bangka Wadah Silaturahmi Bersama Klien (bangkapos.com/Agus Nuryadhyn)

Ditambahkan Sukma dalam angkringan ini, klien akan dapat makan sepuasnya (All You Can Eat) Rp 100.000 per orang.

Ada berbagai menu yang disajikan, diantaranya cemilan bakso, somay serta jajanan pasar kue manis dan asin, goreng-gorengan serta buah segar.

Selain itu ada pula disajikan nasi bakar dengan ikan dan ayam bakar.

Hotel Santika Bangka memberikan tempat yang nyaman untuk bersantai.

"Hotel Santika Bangka memanjakan klien dengan tempat yang nyaman," jelas Sukma.