Lowongan Kerja
Lowongan Kerja Hari Ini Tanggal 18 Oktober 2019
LOWONGAN KERJA TOYOTA ADMIN, WANITA MAX UMR 25 THN, DIUTAMAKAN YG BRPNGALMAN PENEMPATAN DIPANGKALPINANG. LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPA
LOWONGAN KERJA
1. SALES GIRL dan SALES MAN
2. SALES SUPERVISOR
3. SALES COUNTER
Syarat :
1. Wanita / Laki-laki
2. Pendidikan min SMA
3. Pengalaman di bidang penjualan otomotif min 2 th
4. Berpenampilan rapi dan menarik
5. Memiliki kendaraan pribadi dan SIM
6. Mampu berkomunikasi dengan baik
7. Mampu bekerja sama dalam team dan tekanan
Tunjangan
1. Gaji pokok
2. Insentive penjualan
3. Bonus
4. Reward ke Luar Negeri
Kirim CV lengkap anda ke :
PT. Tri Mandiri Selaras Daihatsu
Jl. Raya Koba KM 06
(samping Kantor Camat Pangkalan baru)
Bangka Tengah
UP. Ella
LOWONGAN KERJA TOYOTA ADMIN, WANITA MAX UMR 25 THN, DIUTAMAKAN YG BRPNGALMAN PENEMPATAN DIPANGKALPINANG. LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)
Dibutuhkn Suvervisor/Pengawas lpngn SPBU dgn syrt: diutmkn pria,mnguasai Word & Excel utk mmbuat Lporan, pny pnglmn di lpngn min 1 thn, brsedia di training min 1 bln, brsdia mngikuti Psikotest.krm CV & Srt lmran ke almat: Jl.Batu Giok III No.49 Batu Intan Girimaya PKP 0177437986
LOWONGAN KERJA TOYOTA1.SUPERVISOR
2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)
Dicari karyawan bag 1. Admin 2.Staf Gudang.Syrt: jujur, rajin & teliti. Lokasi: Jl Selan. Lamaran kirim ke doohulahula@gmail.com
Dibtuhkn sgr 25 org karyawati,SPG & kasir utk ditmptkn di wlyh PKP gaji per 1 shift Rp.100.000 (wajib longsift) persyaratan : lulusan SMA /sederajat, pas fto 4x6, KTP asli, Ijazah asli, MAX umur 24th, diutamakan single. Lamaran dikirim ke alamat Ruko Harmoni Blok B No.1,Bukit Intan PKP WA (082178347320)
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