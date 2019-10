Jennifer Dunn Ancam Wanita yang Akan Goda Suaminya Faisal Haris, Waduh!

BANGKAPOS.COM-- Artis Jennifer Dunn tampak merasa khawatir dengan adanya godaan wanita lain yang tertuju untuk suaminya, Faisal Harris.

Hal itu terbukti melalui sebuah unggahan di Instagram yang menunjukkan potret Faisal Harris tengah bersiap mengendarai motor gede miliknya, lengkap dengan jaket dan helm hitam.

Bukan hanya itu yang menarik perhatian publik, melainkan caption yang ditulis Jennifer Dunn dalam unggahan itu.



Tampaknya Faisal Harris akan touring bersama motor gede miliknya yang sudah ada di hadapannya.

Jennifer Dunn Mulai Umbar Kebahagiaannya Bersama Faisal Haris, 'Aduh Luar Biasa MasyaAllah' (Youtube Hot Shot SCTV)

Sebelum berangkat touring, Faisal Harris memberikan salam perpisahan lewat sebuah pose acungkan dua jari tanda peace.

Namun rupanya hal tersebut membuat kekhawatiran sendiri bagi Jennifer Dunn.

Kekhawatiran Jennifer Dun ini soal pelakor yang bisa saja menggoda suaminya, Faisal Harris.

Maka dari itu, wanita 30 tahun ini memberikan ancaman bagi para pelakor yang menggoda suaminya.

Lantas Jennifer Dunn menegaskan bahwa suaminya itu tak akan pernah tergoda wanita lain, selain dirinya.

" Hey, don't tempt my husband because he won't be tempted!