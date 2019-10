Cristiano Ronaldo Dibayar Rp 19,7 Miliar Sekali Posting Instagram, Ini Deretan Artis Lain

BANGKAPOS.COM - Selain bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo juga bintang berbayaran tertinggi di media sosial Instagram.

Media sosial memang menjadi salah satu sumber pundi-pundi uang, CR7, sapaan akrab Ronaldo. Ia bahkan mengalahkan rival sejati di dunia sepakbola, Lionel Messi, keluarga Jenner hingga bintang Brazil, Neymar.

Dilansir situs Highsnobiety, superstar asal Portugal itu berada di urutan pertama dengan meraup US$ 47,8 juta atau sekitar Rp 674 miliar, baru dari Instagram saja.

Menariknya, catatan tersebut membuat penghasilan CR7 di Instagram lebih menguntungkan daripada kontrak bermainnya di Juventus.

Studi tersebut menyatakan, Ronaldo membuat 34 unggahan bersponsor di Instagram selama setahun terakhir, yang berarti membuatnya meraup US$ 1,4 juta atau Rp 19,7 miliar per posting.

Sementara Rival abadi Ronaldo, Messi, memperoleh US$ 23,3 juta; lalu David Beckham dan Neymar masing-masing menerima US$ 10,7 juta dan US$ 7,2 juta.

Menyusul Ronaldo dan Messi, Kendall Jenner berada di urutan ketiga dalam daftar, yakni US$ 15,9 juta, yang berarti dia peringkat di atas saudara perempuannya, Kylie yang berada di posisi kedelapan dengan membukukan US$ 3,8 juta.

Berikut daftar lengkap perkiraan penghasilan para selebriti dari Instagram di tahun 2018, menurut Buzz Bingo.

1. Cristiano Ronaldo - US$ 47,8 juta

2. Lionel Messi - US$ 23,3 juta

3. Kendall Jenner - US$ 15,9 juta

4. David Beckham - US$ 10,7 juta

5. Selena Gomez - US$ 8 juta

6. Neymar Jr. - US$ 7,2 juta

7. Zlatan Ibrahimovic - US$ 4 juta

8. Kylie Jenner - US$ 3,8 juta

9. Ronaldinho - US$ 2,6 juta

10. Khloe Kardashian - US$ 1,2 juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sekali Posting Instagram, CR7 Dibayar Rp 19,7 Miliar