Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan ( Bank Sumsel Babel)

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, terhadap jaminan debitur atas nama :

PT Sehati Jaya :

1. Tanah seluas 764 M2 berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal 1 (satu) tingkat seluas 204 m2 dengan bukti kepemilikan SHM No.02328 Desa Gadung tanggal 8 Juni 2017 SU No.00971/Gadung/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama Siti Rosilawati yang terletak di Jl. AMD No.054 Teladan Kab.Bangka Selatan, dengan harga limit Rp.858.503.000,- (Delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan setoran jaminan Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tanah seluas 389 M2 berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal 1 (satu) tingkat seluas 112 m2 dengan bukti kepemilikan SHM No.1280 Kel.Toboali tanggal 25 Juli 2008 SU No.63/Toboali/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Sain Hasan yang terletak di Jl. Rawa Bangun Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, dengan harga limit Rp.344.150.000,- (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setoran jaminan Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa/29 Oktober 2019

Waktu Penawaran : 14.00 (Waktu Aplikasi Lelang Internet)

Tempat : KPKNL Pangkalpinang

Jl.Ahmad Yani No.8 Pangkalpinang

Syarat-syarat :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang E-Auction dengan cara penawaran tertutup Close Bidding dengah harga semakin meningkat menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang dapat diakses pada alamat domain : https://lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu ”Tata Cara dan Prosedur” dan ”Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mendaftarkan akun pada https://lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetor harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima di KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

4. Uang jaminan lelang disetor ke nomor Virtual Account (VA) PT BRI (Persero) Tbk masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identifikasi dinyatakan sesuai dengan dokumen yang diberikan.

5. Penawaran lelang diajukan melalui alamat diatas sejak pengumuman lelang ini diunggah di web sampai dengan hari/tanggal : Selasa/29 Oktober 2019 Pukul 14.00 WIB waktu server e-auction.

6. Harga lelang belum termasuk bea lelang 2% dari harga lelang yang terbentuk.

7. Pemenang lelang wajib melakukan pelunasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi maka uang jaminan akan disetor ke Kas Negara.

8. Apabila terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang, maka peserta tidak diperkenakan melakukan tuntutan apapun ke KPKNL Pangkalpinang, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

9. Obyek dilelang dengan kondisi apa adanya (as is), peserta yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui kondisi atas obyek yang ditawar.

10. KPKNL Pangkalpinang : Untuk informasi lebih lanjut hubungi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Toboali Telp : 0718-41112 up. Sdr.Yusman dan Laksono Aji Wibowo (Jam Kerja) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang Telp : 0717-435333 (Jam Kerja).

Pangkalpinang, 22 Oktober 2019