Liga Champion Malam Ini Setelah Seperempat Abad Akhirnya Ketemu Inter Milan Vs Borusia Dortmund,

BANGKAPOS.COM -Pada duel ketiga di fase grup Liga Champions, Inter Milan kembali bersua Borussia Dortmund dalam partai kompetitif setelah menunggu seperempat abad.

Inter Milan menjamu Borussia Dortmund di Giuseppe Meazza, Rabu (23/10/2019) atau Kamis dini hari WIB, pada matchday 3 Liga Champions Grup F.

Bagi Inter, partai kontra wakil Jerman ini menghadirkan memori indah terkait pertemuan terdahulu yang mereka lakoni.

Dikutip BolaSport.com dari situs UEFA, Inter dan Dortmund pernah berjumpa empat kali di kompetisi Eropa.

Momen tersebut terjadi pada semifinal Piala Champions 1963-1964 dan perempat final Piala UEFA 1993-1994.

Disebut memori indah bagi Inter karena dalam dua kompetisi yang dihiasi bentrokan dengan Dortmund itu, mereka selalu menjadi kampiun di akhir.

Pada leg pertama semifinal Piala Champions 1963-1964, Inter Milan menahan imbang Dortmund 2-2 di Jerman sebelum memetik kemenangan 2-0 di Milan pada leg kedua.

Sandro Mazzola cs lolos ke final dengan agregat 4-2 untuk menantang Real Madrid.

Di partai puncak, Inter pun keluar sebagai juara setelah menaklukkan El Real 3-1 untuk menghasilkan trofi Piala/Liga Champions perdana sepanjang histori mereka.

Tiga dekade berselang, Inter kembali merasakan tuah yang positif saat dipertemukan lagi dengan Dortmund.

LIVE | Internazionale won de Europa Cup/Champions League drie keer:

- 1963/64: 3-1 vs Real Madrid

- 1964/65: 1-0 vs Benfica

- 2009/10: 2-0 vs Bayern München#InterIsHere #ChampionsLeague ???? pic.twitter.com/pCibvDTRz4