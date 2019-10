Potret Mpok Alpa Terbang ke Belanda Demi Hadiri Pernikahan Rina Nose dan Josscy Aartsen

BANGKAPOS.COM - Presenter kondang Nurina Permata Putri alias Rina Nose resmi dinikahi kekasihnya, Josscy Aartsen pada Selasa (22/10/2019).

Pernikahan yang digelar di De Molen, Belanda itu selain digelar secara privat juga hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat dari kedua mempelai.

Salah satu yang hadir adalah pelawak Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Hal itu diketahui dari foto yang diunggah Mpok Alpa di Instagram pribadinya.

Menikmati kunjungannya selama berada di negeri kincir angin, Mpok Alpa mengabadikan momen tersebut dalam beberapa potret kece loh.

Berikut Grid.ID rangkum 5 potret Mpok Alpa yang kece abis selama berada di Belanda.

1. Mpok Alpa di Amsterdam Airport Sciphol

Begitu sampai di bandara, Mpok Alpa langsung berfoto santai mengenakan jaket tebal berwana coklat.

"Perjalanan masih di ujung kulon. Kalau ditanya sama Bang Bule yes yes yes bae sambil nyengir liatin gigi (emoji tertawa)," tulis Mpok Alpa pada keterangan fotonya.

Mpok Alpa di Amsterdam Airport Sciphol. (Instagram @nina_mpokalpa)

2. Mpok Alpa di depan tulisan ikonik 'I am sterdam'