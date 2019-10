Ariel Tatum Hampir Sewa Pembunuh Bayaran untuk Akhiri Hidupnya

BANGKAPOS.COM - Aktris sekaligus penyanyi Ariel Tatum telah didiagnosa mengidap Borderline Personality Disorder atau kepribadian ambang sejak usia 13 tahun.

Ariel sendiri mengaku sempat mencoba bunuh diri berkali-kali karena bullyan yang ia terima.

Baru-baru ini dalam tayangan melalui kanal YouTube Q&A METRO TV yang dipublikasikan pada Senin (28/10/2019), Ariel menceritakan kegelisahannya saat ia merasa ingin mencoba mengakhiri hidupnya.

Tak hanya itu ia bahkan telah melakukan banyak hal demi keinginannya bunuh diri.

"Aku pernah coba minum obat banyak juga terus pernah mau loncat juga, pernah mau kecelakaan juga," terangnya.

Gadis 22 tahun itu pun mengaku sempat terfikirkan untuk menyewa pembunuh bayaran.

Pasalnya ia tak ingin keluarga merasa terpukul karena ia bunuh diri.

"Terus gue pernah mikir kaya apa gue suruh orang ya bunuh gue jadi keluarga gue nggak nelangsa nelangsa amat mikir gue bunuh diri, jadi biar gue kayak di bunuh aja gitu," ungkapnya.

Namun demikian nampaknya Ariel memiliki kesadaran untuk pergi berobat.

"Sampe dititik, I think i need a professional help, i dont think this is healthy," pungkasnya. (Winda Wahdania)

