Sejumlah Bantuan Diserahkan Pada Puncak Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

BANGKAPOS.COM - Pemerintah Kota Pangkalpinang menyerahkan sejumlah bantuan pada puncak Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-19, Rabu (30/10/2019).

Meliputi bantuan bahan pokok 10 paket, alat kebersihan tiap kecamatan, bibit cabai 2000 buah, bibit pohon pucuk merah 50 batang dan pohon pinang 2000 buah. Selain itu 140 orang lansia juga diberikan bantuan uang tunai Rp 2,4 juta per orang, bantuan dukungan family untuk 50 ornag lansia Rp 3 juta per orang dan pelayanan perawatan sosial untuk 30 orang lansia Rp 1,2 juta per orang.

Wali kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyerahkan langsung bantuan ini kepada lurah maupun camat dan perwakilan lansia di lapangan Pasir Putih.

Molen mengatakan, kebersihan masih menjadi tugas dan tanggung jawab bersama yang sampai saat ini masih bergulir. Fenomena kota yang identik dengan kesemerawutan, menurutnya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah kota, harus bergandengan tangan dan peduli untuk gotong royong bersama.

"Tidak mungkin kebersihan bisa dikerjakan sendiri. Kita harus serentak peduli lingkungan kita, menjaga, membersihkannya. Saya juga punya daya ungkitnya melalui kelurahan terbersih dan terjorok," ujar Molen.

Dia berharap dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan adanya lomba kelurahan terbersih/terjorok memberikan kesadaran dalam diri masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

(bangkapos.com/irakurniati)