Beri Motivasi dan Semangat, Bangka Pos Gelar Bangka Pos Goes to School di SMKN 2 Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Bangkapos Grup menggelar Bangka Pos Goes to School di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pangkalpinang.

Kegiatan Bangka Pos Goes To School di Hall SMKN 2 Pangkalpinang, Jumat (1/11/2019), dihadiri Kepala SMKN 2 Pangkalpinang Yulizarman, dengan menghadirkan nara sumber Manager Peliputan Bangka Pos Alza Munzi Hipni, Owner Lada Putih Bang Aon dan Ochi Naldo Sianturi Marekting Klinik Prodia Pangkalpinang.

Kepala SMKN 2 Pangkalpinang Yulizarman menyambut baik adanya kegiatan Bangka Pos Goes To School.

Menurut Yulizarman bahwa Bangka Pos Grup sebelumnya juga pernah mengadakan bursa kerja di SMKN 2 Pangkalpinang.

"Ini bukan program Bangka Pos yang pertama, yang dilakukan kerjasama dengan SMKN 2 Pangkalpinang," kata Yulizarman.

Ia mengatakan, kegiatan Bangka Pos Goes To School dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa.

Dia mengingatkan bahwa, tantangan di dunia kerja ini bukan hanya skill, tetapi prilaku dan sikap.

Harapan Yulizarman apa yang disampaikan narasumber akan dapat memberi motivasi dan semangat kepada siswa.

Asistant Manager Sirkulasi yang juga Ketua Panitia Goes To School Bangka Pos, Rahmananda menjelaskan bahwa SMK Negeri 2 Pangkalpinang merupakan sekolah yang ke 8 dikunjungi Bangka Pos dalam acara Bangka Pos Goes To School.

Dikemukakan Ramananda program Bangka Pos mulai berjalan sejak Maret 2019.

Program Bangka Pos Goes To School, menurut Rahmananda untuk memperkenalkan Media Bangka Pos Grup ke seluruh sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kehadiran Bangka Pos Grup untuk mempererat hubungan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Babel," ungkap Rahmananda.

Kegiatan ini menurutnya untuk mempererat silaturahmi antara Bangka Pos dengan mitra untuk kerjasama kedepan akan lebih baik dan selalu bersinergi. (Bangkapos.com/Agus Nuryadhyn)