Betsalel Jadi Kekasih Nikita Mirzani, Sang Pacar Malah Akui Pernah Bohongi Eks Dipo Latief Soal Ini

BANGKAPOS.COM -- Belum lama resmi bercerai dengan Dipo Latief, kini Nikita Mirzani sudah berani memamerkan kekasih barunya, Kamis (31/10/2019).

Sebelumnya, Nikita Mirzani diketahui pernah menikah dengan bule asal Selandia Baru, bernama Sajad Ukra.

Seperti tak pernah kapok menjalin hubungan dengan bule, kali ini Nikita Mirzani kembali menggandeng cowo bule.

Diketahui Nikita Mirzani tengah menjalin hubungan dengan bule asal Prancis bernama Betsalel Fdida.

Kedekatan Nikita Mirzani dan Betsalel terlihat dalam unggahan Instagram pribadi masing-masing.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Nikita sempat mengunggah sebuah Instagram story momen dimana Betsalel berlutut di depan Nikita sembari membuka sebuah kotak kecil.

Diketahui kotak tersebut berisi cincin.

"Would you like to make me be a happier man in the world and marry me Nikita Mirzani," ucap Betsalel dalam unggahan video tersebut, Senin (28/10/2019).

Nikita Mirzani dan Betsalel (Instagram Betsalel)

Nikita tampak tidak bisa berkata-kata dan terharu melihat perlakukan Betsalel.