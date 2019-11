Tersebar di FB, Video Adegan Intim Wanita Cantik dengan Berodong, Ulah Sang Pacar Masuk Penjara

BANGKAPOS.COM, BANGKA - HE terkejut bukan kepalang.

Dia juga malu pada orang sekampung, karena ulah sang pacar yang usianya lebih tua darinya.

Laki-laki ini menerima kenyataan pahit. Video ketika dia berhubungan intim dengan AN, tersebar di media sosial.

Ternyata, saat HE dan AN berhubungan badan, diam-diam AN merekam adegan mesum mereka.

***

Kisah cinta AN dengan pacar berondongnya berakhir di dalam penjara.

Perempuan cantik berusia 30 tahun itu ditangkap karena dituduh merekam dan menyebarkan video hubungan intim yang mereka lakukan di media sosial.

AN perempuan warga Opas Idah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang ditangkap tim gabungan reskrim Polsek Jebus dan anggota Reskrimum Polda Babel.

Sang pacar, HE (24), rupanya tak terima video hubungan badan keduanya tersebar di media sosial.

AN diamankan dari Cafe D'one Pantai Pasir Padi, Keluaran Airitam, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu digelandang ke Polsek Jebus guna penyidikan lebih lanjut.