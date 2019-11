Dua Hari Ini Harga Lada Turun Jadi Rp 40.000 per Kilogram

Harga lada putih di tingkat pedagang pengepul yang sebelumnya berada di kisaran Rp 42.000 per kg sejak dua hari turun harga jadi Rp 40.000 per kg

BANGKAPOS COM, BANGKA -- Harga lada putih di tingkat pedagang pengepul yang sebelumnya berada di kisaran Rp 42.000 per kg sejak dua hari terakhir ini terus turun menjadi hanya Rp 40.000 per kg.

"Harga lada terus turun di pasaran dunia, saat ini kami berani beli hanya Rp 40.000 per kg karena harga beli di tingkat eksportir juga hanya Rp 41.000 per kg," kata Asen, pedagang pengepul lada yang membuka kios di Jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang, Selasa (05/11/2019).

Diungkapkan Asen, dua hari sebelumnya harga lada masih di kisaran Rp 42.000 per kg, karena harga di eksportir juga hanya Rp 43.000 per kg.

"Kita pedagang pengepul lada juga berpatokan dengan harga dari eksportir lada, mau bagaimana lagi saya juga nggak tau pasti mengapa harga lada ini terus merosot," imbuh Asen.

Diakui Asen, murahnya harga lada ini juga menyebabkan petani yang mau menjual ladanya juga sepi.

"Paling kalau ada petani yang kepepet butuh uang saja yang mau menjual ladanya," ujar Asen.

Saat ditanya apakah lada dari Vietnam banyak yang masuk ke pasaran dunia, Asen mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya nggak tau juga apa penyebab pastinya, kami hanya berpatokan dengan harga dari eksportir saja," tukas Asen.

