Ini Nama 18 Pejabat Eselon III dan IV yang Dilantik Bupati Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM - Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer melantik sebanyak 18 Pejabat Eselon III dan IV di jajaran Pemerintahan Daerah Bangka Selatan pada Selasa, (5/11/2019) di Kantor Bupati Bangka Selatan.

Adapun dari ke-18 pejabat yang dilantik tersebut yaitu enam orang Pejabat Eselon III dan 12 orang Pejabat Eselon IV.

Justiar Noer dalam kesempatan ini menyampaikan para pejabat yang sudah dilantik agar dengan segera untuk tanggap menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Dengan jabatan baru ini saya berharap semua yang telah dilantik dapat bekerja sebaik mungkin demi kemajuan Bangka Selatan," ujar Justiar.

Tak hanya itu, Justiar juga berharap para pejabat yang sudah dilantik untuk menjadi lebih kreatif dan bekerja dengan cerdas dan tepat.

Berikut ini daftar para pejabat yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya.

Eselon III

1. Ahmad Rasyid dengan jabatan baru yaitu Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Bangka Selatan

2. Ramdani dengan jabatan baru yaitu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Bangka Selatan

3. Subantoro dengan jabatan baru yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan Bangka Selatan.

4. Hasbi dengan jabatan baru Kepala Bidang Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM Bangka Selatan

5. Nazarudin dengan jabatan baru yaitu Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker, Transmigrasi KUKM Bangka Selatan

6. Susanti dengan jabatan baru yaitu Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Bangka Selatan

Eselon IV

1. Syahrial Fitri dengan jabatan baru yaitu Lurah Teladan Kecamatan Toboali

2. Arman dengan jabatan baru yaitu Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pulau Besar

3. Tutur Purwanto dengan jabatan baru yaitu Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan Setda Bangka Selatan

4. Bambang Irawan dengan jabatan baru yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pulau Besar

5. Hariono dengan jabatan baru yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kecamatan Pulau Besar

6. Joni dengan jabatan baru yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kecamatan Payung

7. Dedi Sutra dengan jabatan baru yaitu Lurah Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali

8. Agus Andrian dengan jabatan baru yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Bangka Selatan

9. Sary Narulita dengan jabatan baru yaitu Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Bangka Selatan

10. Harli Ferdian dengan jabatan baru yaitu Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPKPLH Bangka Selatan

11. Benni Sahputra dengan jabatan baru yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Toboali

12. Anderian dengan jabatan baru yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Toboali.

(Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)