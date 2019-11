Film Horor Cinta Laura Menang di Ajang Internasional, Instagramnya Dibanjiri Ucapan Selamat

BANGKAPOS.COM - Cinta Laura bagikan kebahagiaannya di Instagram pada Selasa (5/11/2019).

Aktris yang telah melebarkan sayap ke Hollywood ini membagikan kabar bahagia tentang kemenangannya di ajang internasional.

Film yang dbintangi Cinta Laura ternyata menang kategori Best Horror Movie di ajang Official Latino Film and Art Festival 2019.

Film Horor yang dibintangi Cinta Laura ini bertajuk Goodnight (2018) dan disutradarai oleh George Heras.

Tak hanya film-nya saja, ternyata Cinta Laura juga terpilih sebagai pemenang nominasi best female actress.

Sang sutradara, George Heras pun memberi ucapan selamat pada aktrisnya yang menang di ajang ini.

"Perasaanku saat ini tak bisa digambarkan dengan kata-kata.

Aku hanyalah bocah ingusan dari Bronx!

Tim kami menang kategori film pendek horor dan aktris terbaikCinta Laura di ajang Official Latino Film and Art Festival yang kelima.

Selamat untuk semua kru dan pemain, juga teman-teman dan keluarga yang telah berkontribusi dan percaya pada film kami!