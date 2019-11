Iuran BPJS PBI Naik, DPRD Bangka Tengah Minta OPD Tunda Pengadaan Pakaian Dinas Hingga Seremonial

Ketua DPRD Bateng, Me Hoa.

OPD diminta menunda pengadaan pakaian dinas tahun 2020, pakaian khusus hari tertentu, mengurangi volume kegiatan seremonial dan jasa konsultasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Me Hoa pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar), di ruang Banggar DPRD Kabupaten Bangka Tengah kemarin menanggapi naiknya iuran BPJS PBI yang bersumber dari APBD Bangka Tengah.

Pada rapat kali itu Me Hoa mengatakan jika Tim Banggar Legislatif dan Tim Banggar Eksekutif telah bersepakat, meminta semua OPD untuk menunda semua kegiatan pengadaan pakaian dinas tahun 2020, pakaian khusus hari tertentu, mengurangi volume kegiatan seremonial dan jasa konsultan.

"Semua kegiatan yang sifatnya tidak urgent kita tunda dulu, mengingat ada kebutuhan kenaikan (anggaran) 30 ribu peserta BPJS PBI," ujar Me Hoa, Rabu (6/11) di ruang kerjanya.

Me Hoa menjelaskan jika kenaikan berdasarkan pepres RI No. 75 tahun 2019 tentang perubahan pepres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Pasal 29 (1) bahwa iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), jaminan kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 42.000 (dari Rp 23.000) per orang per bulan.

Besaran iuran mulai berlaku pada 1 Agustus 2019 dan sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 24 Oktober 2019.

"Ini jelas butuh perhatian bersama dan prioritas untuk dianggarkan anggaran pembayarannya oleh APBD Bateng," pungkas Me Hoa.

(bangkapos.com/Muhammad Rizki)