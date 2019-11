Makan Sepuasnya di Swiss Belhotel Pangkalpinang dalam Promo Saturday Night Pool Barbeque

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Swiss-belhotel Pangkalpinang kembali menghadirkan promo terbaru dengan konsep Makan Sepuasnya atau All You Can Eat cukup bayar Rp 185 ribu/pax.

Promo ini dimulai dari tanggal 9 November 2019 yaitu “Saturday Night Pool Barbeque”.

Para tamu akan dimanjakan dengan bahan dasar Seafood, aneka daging, Pasta, Traditional Corner dan masih banyak lagi. Sambil menyantap hidangan Barbeque di Malam minggu pengunjung akan ditemani lantunan lagu-lagu yang di persembahkan oleh RedZone Acoustic.

“Saturday Night Pool Barbeque ini kami persembahkan untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner. Dengan suasana outdoor yang akan dihibur live music akan membuat para tamu menjadi lebih santai menikmati hidangan yang kami sajikan,” Jelas General Manager Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Dicky Pratama Sabtu, (9/11/2019).

Swiss BelHotel Pangkalpinang memiliki 11 lantai dengan 9 lantai yang beroperasi dan 2 lantai dalam proses yang kedepannya akan memiliki total 144 kamar dengan konsep modern minimalis dengan lokasi strategis di Pusat Kota Pangkalpinang.

Hotel ini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas diantaranya Swiss Cafe, Lobby Lounge, Ballroom, ruang pertemuan, Spa, Fitness Centre, koneksi internet gratis dikamar dan area publik, laundry, layanan room service 24 Jam dan kolam renang.

Fasilitas-fasilitas ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para tamu selama tinggal di hotel ini.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)