Beri Pesan Ini, Artis Senior Meriam Bellina Tak Kuasa Menahan Air Mata : Jadilah Diri Sendiri

BANGKAPOS.COM --Air mata aktris senior Meriam Bellina tak terbendung tatkala ia mengirimkan pesan dan harapan kepada dua putranya, Abel dan Niguel.

Momen itu tampak dalam video berjudul "Terharu, Meriam Bellina NANGIS Ucapkan Ini ke Anaknya" di kanal YouTube Trans7 Official, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

"Jadilah dirimu sendiri. Enggak ada yang harus kalian buktikan kepada mama," ucap Meriam Bellina yang kemudian menitikkan air mata.

Pemain film Catatan si Boy ini mengaku sedih saat mengucapkan itu lantaran ia tak mau putra-putranya merasa terbebani.

Meriam Bellina ingin mereka mencari cita-cita sendiri tanpa harus didikte olehnya.

"Soalnya kadang aku lihat, orangtua suka menekan anak-anaknya untuk menjadi yang mereka inginkan. Itu saya enggak mau," katanya dengan mata berkaca-kaca.

"Saya mau mereka menjadi apa yang mereka inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Karena jadi tekanan buat mereka. Kenapa jadi nangis sih he he he," ucap Meriam Bellina lagi sambil mengusap air matanya.

Meriam mengungkap, sampai saat ini belum terlihat minat dari dua putranya untuk mengikuti jejaknya berkarier di dunia hiburan.

Mereka, kata Meriam, malah lebih memilih melakukan bisnis.