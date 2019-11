Claudia Juara The Voice of Germany, Juri Menangis Mendengar Gadis Cirebon itu Menyanyi

YouTube The Voice of German

Claudia Emmanuela Santoso Juara The Voice of Germany, Juri Menangis Mendengar Suara Indahnya

BANGKAPOS.COM - Claudia Emmanuela Santoso, gadis asal Cirebon, Jawa Barat, memenangi ajang pencarian bakat menyanyi di Jerman, The Voice of Germany. Siapa sosok yang pada tahap The Greatest Showman Cast The Voice of Germany berhasil membuat juri menangis mendengarnya menyanyi.

"Selamat, Claudia Emmanuela Santoso memenangkan The Voice of Germany musim ke-9," mengutip akun resmi Instagram The Voice of Germany, Senin (11/11/2019).

Saat masuk ke final, Claudia membawa lagu "I Have Nothing" yang dipopulerkan Whitney Houston.

Terdengar suara tinggi Claudia membuat para juri terkagum.

Bahkan, seusai dia bernyanyi, seorang juri wanita naik ke atas panggung dan memeluk erat Claudia.

Suara tepuk tangan dan teriakan penonton menambah megahnya penampilan Claudia saat itu.

"Sebuah pertunjukan megah dan pada akhirnya semua orang terdiam," ujar akun YouTube The Voice of Germany.

Sebelumnya dikabarkan, Claudia Emmanuela Santoso, seorang gadis asal Cirebon, tampil memukau dalam ajang pencarian bakat di Jerman, The Voice of Germany.

Suara Claudia mampu memukau empat juri The Voice of Germany.