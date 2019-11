Dulu Pernah Dapat Kritik Pedas Saipul Jamil, Kini Claudia Bikin Juri The Voice of Germany Menangis

BANGKAPOS.COM - Entah apa yang ada di pikiran Saipul Jamil saat menjadi juri ajang pencarian bakat Mamamia tahun 2014. Pasalnya, pria yang akrab disapa bang Ipul ini pernah melontarkan kritik pedas pada Claudia Emmanuela Santoso yang mengikuti ajang tersebut.

Kini, saat Claudia Emmanuela Santoso atau akrab disapa Audi berhasil memenangkan ajang The Voice of Germany 2019, komentar pedas dari Saipul Jamil kembali menjadi sorotan.

"Kalau kamu merasakan makan es batu yang keras, kaku, dingin, linu, sama (dengan) perasaan saya waktu nge-denger suara kamu. Kaku, linu, keras, eeeh.." ujar Ipul seperti dikutip Kompas.com dari YouTube yang diunggah akun The Great XR, Senin (11/11/2019).

Audi yang membawakan lagu "Mencintaimu Sampai Mati" dari Utopia bahkan harus mendapat komentar pedas lain dari penampilannya yang dianggap kaku oleh bang Ipul.

"Walaupun kamu berusaha untuk mencairkan dengan gaya kamu, apalagi gaya kamu juga terlalu kaku, aduuh," kata Saipul Jamil memberi komentar.





Komentar bang Ipul tersebut memancing netizen berkomentar. Di antaranya, mengatakan suara Claudia sudah jauh lebih bagus saat tampil di ajang The Voice of Germany 2019.

Ada juga netizen yang menyebut Saipul Jamil kurang apik menjadi juri.

Sebelumnya, diketahui bahwa Claudia Emmanuela Santoso, gadis asal Cirebon, Jawa Barat, memenangi ajang pencarian bakat menyanyi di Jerman, The Voice of Germany. Siapa sosok yang pada tahap The Greatest Showman Cast The Voice of Germany berhasil membuat juri menangis mendengarnya menyanyi.