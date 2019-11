Hacker Beri Peringatan Setelah Retas Akun Instagram Luna Maya, Kekuatan Bangsa Turki Disebut-sebut

BANGKAPOS.COM - Akun Instagram aktris sekaligus presenter Luna Maya mendadak mencuri perhatian.

Nampaknya akun Instagram mantan kekasih Ariel Noah itu tengah dihack seorang hacker.

Hal tersebut tergambar jelas melalui unggahan dalam akun Instagrampribadinya baru-baru ini.

Dalam video yang dibagikan nampak sang hacker memberikan peringatan khusus.

"Account hacked by WMA club, you will see the power of the turkish nation,"

"Akun dibajak oleh WMA Club. Kamu akan melihat kekuatan bangsa Turki," tulis akun @lunamaya seperti Grid.ID ktip pada Minggu (10/11/2019).

Tak hanya itu dalam unggahan pada Instagram storiesnya, nampak sang hacker meminta untuk follow akun @falcondeizyofficial.

Hingga kini aktivitas Instagram milik Luna Maya sendiri masih dikendalikan oleh hacker.

Ia juga nampak mengganti foto profil milik Luna Maya beberapa kali.

Seperti yang kita tahu, Luna Maya merupakan sosok publik figur yang telah mengantongi sebanyak 23.6 juta pengikut dalam akun Instagram miliknya.(Winda Wahdania)

