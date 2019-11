Sang Ayah Nikahi Wanita Muda, Kembaran Mirna Salihin Korban Kasus Sianida Posting soal Karma

BANGKAPOS.COM - Ayah dari korban kasus kopi sianida Wayah Mirna Salihin telah menggelar pernikahan dengan seorang wanita muda wanita muda.

Pernikahan antara Darmawan Salihin dengan wanita muda bernama Tiara Agnesia itu diketahui publik lantaran unggahan Instagram pengacara Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris mengaku bahwa dirinya tidak berhak melontarkan nyinyiran pernikahan beda usia itu.

Sementara itu kembaran dari Mirna, bernama Made Sandy Salihin tampak mengunggah sebuah tulisan terkait karma di Instagram story miliknya @made_s88 pada Minggu (11/11/2019).

"People who create their own drama deserve their own karma

(orang yang membuat drama mereka sendiri pantas mendapatkan karma mereka sendiri-red)," tulis @made_s88.

Postingan Instagram @made_s88 (Instagram @made_s88)

Selain itu, Made juga mengunggah sebuah story lainya di waktu yang berdekatan soal pernikahan.

"Our love story started when i deserted my wife and kids to screw my co-worker

(Kisah cinta kami dimulai ketika aku meninggalkan istri dan anak-anakku karena berhubungan degan rekan kerjaku-red)," tulis Made.

"Said no real man ever (kata pria palsu-red)," tulis di akhir Instagram story.