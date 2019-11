Pengumuman Lelang Eksekusi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Kejaksaan Negeri Bangka Tengah akan melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang. Barang Rampasan yang akan dilelang Berdasarkan Putusan Pidana :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 430/Pid.Sus/2017/PN.SGL tanggal 13 September 2017 Atas Nama Terpidana ANDI SETIAWAN Als AAN Bin SARFIN, barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit HP Merk Strawberry.

(Nilai Limit Rp.5.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.2.500,00).

Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 564/Pid.Sus/2017/PN.SGL tanggal 08 November 2017 Atas Nama Terpidana JUHARTONO Als WAYAN Bin SALEH, (Alm), barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam.

(Nilai Limit Rp.5.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.2.500,00).

Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 2/PID/2019/PT.BBL tanggal 13 Februari 2019 Atas Nama Terpidana HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Bin SUPRAPTO, barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT 125.

(Nilai Limit Rp.2.000.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.1.000.000,00).

Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

4. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 24/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 02 Mei 2019 Atas Nama Terpidana HOLIDI ALS PAHOI Bin SAMSUL BAHRI, Dkk, barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold;

• 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.300.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.150.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

5. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 21 Mei 2019 Atas Nama Terpidana MISKI Bin MUHARI, Dkk, barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam beserta simcard;

• 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard;

• 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam beserta simcard.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.150.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.75.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

6. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 44/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 27 Mei 2019 Atas Nama Terpidana SURATNO Als. RATNO Anak Dari ISKANDAR, barang bukti berupa :

• 21 (dua puluh satu) buah jerigen ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;

• 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.400.000,00; Uang Jaminan Lelang Rp.200.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

7. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 16 Juli 2019 Atas Nama Terpidana YAHYU YUSUF Als. YUSUF Bin BAY, Dkk, barang bukti berupa:

• 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer warna putih beserta sim card;

• 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold beserta sim card.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.150.000,00; Uang Jaminan Lelang Rp.75.000,00).

Seluruh objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

8. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.Kba tanggal 30 Juli 2019 Atas Nama Terpidana LAMSADA Als LAM Bin MURAT MUSA, barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y95 warna hitam beserta simcard.

(Nilai Limit Rp.250.000,00;Uang Jaminan Lelang Rp.125.000,00).

Objek lelang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

9. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 75/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 7 Agustus 2019 Atas Nama Terpidana HARTI Als. PUTRI Binti SARWAN, barang bukti berupa :

• 1(satu) Unit Handphone Merk Hammer warna putih dengan list pinggir berwarna hijau;

• 1(satu) Unit Handphone Merk Hammer warna hitam dengan list pinggir berwarna merah;

• 1(satu) Buah Handphone Nokia berwarna biru hitam yang sudah tidak bertutup belakang lagi dengan No.Seri 358305030136395.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.20.000,00; Uang Jaminan Lelang Rp.10.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

10. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 10 September 2019 Atas Nama Terpidana MASDAR Alias JOJON Bin ALIS, barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit mesin Dompeng merk WUJIN seri S1110;

• 1 (satu) unit mesin robin merk YASUKA;

• 1 (satu) unit mesin robin merk MATRIK WATER PUMP BODY;

• 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung model GT-E1200y IMEI 359831/06/463796/5.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.550.000,00; Uang Jaminan Lelang Rp.250.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

Penjualan Dimuka Umum (Lelang) akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : SELASA / 19 NOVEMBER 2019

Penawaran Lelang dimulai Pukul : 11.00 WIB s/d 13.00 WIB

Penetapan Pemenang Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang Jl. Ahmad yani No. 8 Pangkalpinang.

Syarat-syarat lelang :

1. Pelaksanaan lelang dengan metode penawaran terbuka (Open Bidding), calon peserta harus mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun melalui alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, dan No. Rekening Bank (ekstensi file “jpg” atau “png”). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Informasi Penting : Prosedur Lelang dan Syarat Ketentuan” pada domain tersebut.

2. Obyek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya. Dengan menyetor uang jaminan, peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi fisik objek lelang serta aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi as is).

3. Uang Jaminan Lelang

Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

b. Setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

d. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

4. Penawaran lelang diajukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran tebuka (Open Bidding) sesuai alamat domain tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dimulai pukul 11.00 s.d 13.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet (sesuai WIB).

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta setelah menyetor uang jaminan penawaran lelang.

6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayaran harga lelang dan bea lelang 3% dari harga lelang terbentuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka penunjukkan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang (wanprestasi) dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Kas Negara.

7. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta Lelang melepaskan semua Hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Negara, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah selaku Penjual / KPKNL Pangkalpinang selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembatalan/penundaan/pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga.

8. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah di Jalan Jaksa, Kabupaten Bnagka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung;



Koba, 12 November 2019

Panitia Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah

Ketua Panitia/Kasubbag Pembinaan

Ttd.

Zondrafia, S.H.

NIP 19761124 200112 1 003