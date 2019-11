PORNAS XV KORPRI Cabor Futsal, 48 Tim Berlaga Hari Ini

BANGKAPOS.COM-- Sebanyak 48 tim akan berlaga pada cabang olahraga (Cabor) futsal di ajang PORNAS XV KORPRI hari ini. Terdapat empat lapangan futsal Executive digunakan untuk menggelar sejumlah pertandingan tersebut.

Adapun sejumlah tim yang akan berlaga tersebut di antaranya, tim KPPPA versus Jabar, tim futsal Sulut vs Kejagung, tim futsal Sumbar melawan tim futsal dari Maluku dan kemudian tim futsal SDM versus tim futsal Setneg.

Selanjutnya tim kelima yang juga akan unjuk gigi yakni, Sumut vs Sultra, DIY vs Papua. Adapun tim yang berlaga di lapangan dua Executive yakni, tim Kemendes vs Kemenkeu, Kalsel vs Kaltim, Sulsel vs Kepri, NTT vs tim Babel, tim futsal ANRI vs Sulsel dan tim dari Kepolisian vs Kemendag.

Sementara di lapangan tiga Executive berlaga tim futsal Aceh vs DKI Jakarta, Jateng vs Kemenpora, Jatim vs Jambi kemudian tim futsal BMKG vs Kemendagri, dilanjutkan BPOM vs Sulteng. Tim terakhir yang akan berlaga di lapangan ini, dari O Perindustrian melawan tim futsal Lampung.

Adapun lapangan empat digunakan untuk menggelar pertandingan tim futsal BPK vs Kemenkominfo KLHK vs PUPR, Sekjen DPR RI VS Kalbar, tim PSSN berhadapan dengan Banten, Papua Barat vs BAWASLU serta tim futsal Kemendikbud melawan tim futsal Mahkamah Agung. (*)