Duet Kayoi dengan Ortizan Bikin Sumut Kewalahan

PANGKALPINANG -- Duet Sabakthani Kayoi dengan Ortizan Solossa membuat pertahanan tim futsal Sumatera Utara (Sumut) kewalahan. Pasalnya Ortizan selalu dapat menyelesaikan dengan baik umpan yang diberikan Sabakthani. Pertandingan cabor futsal PORNAS XV KORPRI, Rabu (13/11/2019) membuat Sumut harus menerima kekalahan.

Lapangan futsal Premiere, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang kali menjadi panggung bagi pemain futsal dari Provinsi Papua. Sebanyak 12 gol bersarang di gawang Sumut, sementara tim futsal Papua hanya kebobolan tiga gol.

Menit pertama pertandingan, jaring gawang Sumut bergetar akibat hantaman tendangan bola dari Franklin Olua. Namun melalui umpan Indra Jaya dari arah kiri gawang Papua bisa diselesaikan dengan baik oleh Bambang, sehingga menyamakan kedudukan 1-1.

Berselang lima menit kemudian, Franklin kembali mencetak gol dan membuat Sumut tertinggal. Sumut terus membangun serangan dan akhirnya dimenit sebelas Aldriansyah menyamakan kedudukan menjadi dua sama.

Selain mematahkan serangan lawan, pemain Papua secara gencar menyerang. Menit 15 terbuka peluang hasil umpan Gunawan selanjutnya diselesaikan dengan baik Ortizan. Skor menjadi 3-2 kemenangan bagi Papua. Tak menunggu lama, Sumut membalas.

Tepatnya dimenit ke 17, umpan Aldriansyah dari arah kanan diselesaikan Ahmad Zulyaden yang berada di depan gawang lawan. Tim futsal Papua semakin meningkatkan kecepatan permainan. Tepat menit 18, Ortizan kembali mencetak gol.

Tak berhenti Sabakthani memberikan umpan, satu menit menjelang babak pertama berakhir gol kembali tercipta dari duet Sabakthani dengan Ortizan. Skor 5-3 kemenangan Papua hingga akhir babak pertama.

Satu menit memasuki babak kedua, Ortizan kembali mendapatkan umpan dari Sabakthani sehingga menambah skor menjadi 6-3. Tim Sumut semakin tertekan, sebab sejumlah serangan selalu patah dan membahayakan gawang saat Papua melakukan serangan balik.

Akibat terlalu jauh ke tengah lapangan, Misgianto penjaga gawang Sumut harus kebobolan. Kali ini Max Milian menyarangkan bola ke gawang Sumut. Serangan Papua membuat Sumut semakin tertekan, sedikitnya dua gol sekaligus tercipta di menit ke 27.

Gol pertama dilakukan Ortizan, sedangkan gol lainnya dibuat Max Milian. Kerja sama tim Papua terus memberikan peluang bagi Ortizan untuk menambah skor. Menit ke 28 dan 29 kembali tercipta gol, sehingga membuat skor menjadi 12-3 untuk kemenangan Papua.

Tak mau terus kecolongan, tim Sumut memperkuat strategi pertahanan. Sejumlah serangan Papua ke jantung pertahanan dapat dilumpuhkan tim futsal Sumut. Hingga sepuluh menit akhir pertandingan, tak lagi tercipta gol.

HASIL PERTANDINGAN, RABU (13/11) DI LAPANGAN FUTSAL PREMIERE

-JABAR (1) Vs SULUT (3)

-KEJAGUNG (3) Vs KPPPA (3)

-MALUKU MENANG WO ATAS ESDM

-SETNEG (0) Vs SUMBAR (3)

-SULTRA (6) Vs YOGYAKARTA (2)

-PAPUA (12) Vs SUMUT (3)