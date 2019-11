Putra Novendra Tercepat di Honda Babel Fun Road Race Seri Kedua

All crew Honda Babel racing team

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Honda Babel Fun Road Race seri kedua yang sukses digelar di Koba tepatnya di sirkuit Pemda Kab. Bangka Tengah pada Minggu, 10 November 2019 berhasil menarik para pembalap berbakat dari seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Termasuk pembalap muda dari tim besutan Honda PT ASP Honda Babel Racing Team (HBRT) Putra Novendra.

Putra Novendra bersama tuan rumah Bupati bangka Tengah H. Ibnu Saleh (Honda ASP)

Putra Novendra berhasil keluar sebagai juara umum di seri pertama HBFRR di Koba. Putra berhasil melesat menjadi yang tercepat dengan menduduki podium pertama di 3 kelas utama bebek 4t tune up 150cc open, matic tune up 150cc, dan matic standar pabrik 150cc, sedangkan di kelas bebek 4t 125cc tune up Putra finish di posisi kedua, setelah sebelumnya memimpin dan mengalami crash hingga merosot ke posisi 6 dan kembali mengejar hingga ke posisi kedua.

Putra mendominasi 4 kelas utama podium pertama dan podium kedua dari 11 kelas yang diperlombakan.

Kemenangan Putra Novendra merupakan hasil kerjasama yang baik dari seluruh tim, baik manajer, mekanik, tim support dan juga kesuksesan ini tidak lepas dari tunggangan Putra Novendra.

Ada Honda Blade di kelas bebek 4T 125 cc, Honda Sonic di kelas bebek 4T 150 cc, Honda Beat, dan Honda Vario 150 di kelas Matic standart.

Terbukti! Kombinasi sempurna antara pembalap berbakat dengan sepeda motor mumpuni mampu mengantarkan Putra Novendra sebagai Juara bersama Honda.

Terbukti sepeda Motor Honda memiliki kualitas sebagai motor balap. Sehati dengan Honda satu HATI.