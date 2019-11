Wakil Ketua DPRD Babel Sebut Kenaikan BPJS 100 Persen Semakin Menyusahkan Rakyat

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo mengatakan, langkah presiden menaikkan iuran BPJS sebesar 100 persen dari iuran sebelumnya akan semakin menekan rakyat.

Apalagi kondisi perekonomian yang saat ini sedang turun. Seperti di Bangka Belitung tentunya kenaikan iuran BPJS ini semakin menyengsarakan rakyat.

Hendra Apollo mengatakan masyarakat bukannya manja, tidak sanggup membayar iuran BPJS.

Akan tetapi dengan kondisi saat ini, ekonomi kekinian turun justru masyarakat membutuhkan subsidi.

“Ekonomi kekinian masyarakat kita sedang susah. Kalau yang kelas 3 juga dinaikkan 100 persen maka akan membuat rakyat semakin susah. Justru saat ini masyarakat butuh subsidi dari pemerintah, bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran BPJS,” jelas Hendra Apollo kepada bangkapos.com, Rabu (13/11/2019).

Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 tahun 2019, tentang perubahan atas Perpres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang menaikkan iuran bulanan BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS berlaku untuk semua kelas. Untuk kelas I yang sebelumnya hanya Rp 25.500 per orang menjadi 42.000 per orang.

Kemudian kelas II yang dari Rp 51.000 per orang dinaikkan menjadi Rp 110.000 per orang. Sedangkan untuk kelas I, dari Rp 80.000 per orang menjadi 160.000 per orang.

Lanjut Hendra Apollo, saat DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung berkunjung ke BPJS Pusat, pihak BPJS Pusat menjamin tidak ada kenaikan iurang BPJS untuk kelas III atau kelas terendah.

“Mereka menjamin untuk kelas terendah tidak mengalami kenaikan, tapi nyatanya malah mengalami kenaikan yang sama,” ujar Hendra Apollo.

Dia berharap pemerintah pusat mengkaji dan mengevaluasi kembali kebijakan menaikkan iuran BPJS saat ini.

Seperti di Bangka Belitung, ditengah ekonomi kekinian yang sedang turun justru akan mencekik rakyat Bangka Belitung.

(Bangka Pos / Hendra)