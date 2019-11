Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Pantau Harga Kebutuhan Pokok

Lonjakan Harga Masih Bisa Dikendalikan

BANGKAPOS.COM--KEPALA Dinas Kope­rasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Agusfendi SE MA bersama tim dari dinas terjun langsung ke pasar rakyat untuk kembali melakukan monitoring harga barang-barang kebutuhan pokok untuk memonitor perkembangan harga barang pasca pera­yaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (13/11/2019).

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Agusfendi mengataka. tim monitoring kali ini turun di Pasar Pagi Kampung Melayu dan Pasar Ratu Tunggal sekaligus melakukan survey implementasi penetapan harga acuan penjualan di konsumen dan harga eceran tertinggi beras di lapangan.

Dari hasil pantauan petugas, harga cabai rawit merah dari Palembang mengalami penurunan di Pasar Ratu Tunggal tetapi mengalami kenaikan di Pasar Pagi Kampung Melayu. Harga cabai rawit merah dijual berkisar Rp 62.500,- sampai dengan Rp 67.500,- per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting dijual pedagang dengan harga Rp 39.000,- sampai dengan Rp 40.000,- per kilogram.

Untuk daging sapi harga masih dijual di kisaran harga Rp 120.000,- per kilogram. Minyak goreng dijual dengan kisaran harga Rp 10.000,- sampai dengan Rp 10.500,- per liter.

Komoditas yang menga­lami kenaikan harga adalah bawang putih. Saat ini menurut pantauan petugas, bawang putih dijual dengan harga Rp 28.000,- per kilogram sampai de­ngan Rp 30.000,- per kilogram.

“Harga daging ayam potong saat ini masih dijual dibawah harga acuan tertinggi penjualan, sedangkan untuk beras dan gula pasir harga masih belum banyak mengalami perubahan, tapi para distributor diminta untuk tidak menaikkan harga menjelang Natal nanti,” ujar Agusfendi.

“Pasca perayaan hari besar agama biasanya permintaan barang cenderung menurun meski kemungkinan fluktuasi harga mungkin ada. Tetapi diharapkan lonjakan harga yang terjadi masih dapat dikendalikan karena di tingkat distributor arus barang yang masuk masih lancar,” kata Agusfendi.

(adv/may)