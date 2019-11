Heboh Aktor Dwayne Johson The Rock Dikabarkan Meninggal Dunia saat Syuting, Ini Fakta Sebenarnya

BANGKAPOS.COM--Aktor Hollywood, Dwayne Johson atau juga dikenal dengan nama 'The Rock' dikabarkan meninggal dunia.

Aktor berusia 47 tahun ini dikabarkan meninggal dunia saat menjalani syuting. Hal itu tentunya menjadi Viral di media sosial.

Usut punya usut viralnya kabar meninggal dunianya Dwayne Johson ini bermula dari ulah usil seorang netijen yang dengan sengaja mengedit dan menyebarkan kabar tersebut dengan sebelumnya mengutip sebuah berita dari BBC yang berjudul, Dwayne 'The rock' Johson meninggal di usia 47 Tahun,.

Rupanya, kabar Dwayne 'The Rock' Johnson meninggal dunia itu ditulis lewat web BBC palsu.

Pasalnya di web asli BBC, tak ada satu pun berita kematian pemain film Fast & Furious: Hobbs & Shaw ini.



@TheRock Didn't realise u were dead, but then I always remembered can u smell what the rock is cooking and I think that's a dope film," tulisnya.

Sontak kabar tersebut membuat penggemar The Rock bertanya-tanya

Seperti yang ditulis salah satu penggemarnya di facebooknya

@Brandon Griffiths Why have I seen a post that the rock has died attempting a stunt can’t be real right.

" Kenapa saya melihat sebuah postingan bahwa The rock telah meninggal saat melakukan aksi akrobat, itu tidak mungkin benar," tulisnya