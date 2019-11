10 Tanda Tubuh Kita Kekurangan Vitamin C, Gusi Berdarah, Nyeri Sendi Hingga Mimisan.

BANGKAPOS.COM - Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan, seperti gusi berdarah, nyeri sendi hingga mimisan.

Vitamin C sangat penting untuk tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit.

Setiap harinya, kita perlu mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C, karena vitamin C tidak bertahan lama dalam tubuh.

Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sistem imun yang turun dan penyakit seperti sariawan hingga gusi berdarah.

Untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, kita bisa memakan buah-buahan dan makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti buah jeruk.

Lalu bagaimana jika kita kekurangan vitamin C ?

Dilansir dari Bright Side, Inilah yang akan terjadi pada tubuh saat kita kekurangan vitamin C.

Gusi bengkak dan berdarah

Vitamin C sangat berpengaruh pada kesehatan mulut, kekurangan akan vitamin C akan membuat gusi bengkak dan berdarah.

Kebutuhan harian akan vitamin C untuk orang dewasa adalah 75mg per hari untuk wanita dan 90mg per hari untuk pria dewasa.