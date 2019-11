Kondisi Terkini Ashanty Usai Jalani Operasi, Badan Bentol-bentol, rekan Artis Ramai Mendoakan

BANGKAPOS.COM -Ashanty kembali masuk rumah sakit untuk jalani serangkaian proses pengobatan penyakitnya.

Ashanty menjalani serangkaian operasi khusus yang dijalani guna menghentikan perkembangan penyakit yang bersarang di tubuhnya.

Seperti diketahui, Ashanty terserang penyakit Autoimunne yang membuatnya sulit tidur hingga sakit kepala.

Istri Anang Hermansyah ini akhirnya menjalani terapi hingga pengecekan terus menerus terhadap tubuhnya.

Pantauan TribunJatim.com, terbaru Ashanty berbagi potretnya saat menjalani serangkaian perlakuan.

Postingan terbaru Ashanty (Instagram/@ashanty_ash)

Ashanty menjalani endoskopi hingga operasi kecil dan pengambilan sampel darah di tubuhnya sejak Senin (19/11/2019).

Ashanty memposting foto kala duduk di kursi roda dan ditemani langsung oleh anggota keluarganya.

Ashanty ditemani oleh Anang Hermansyah, dua anak sambungnya, Azriel Hermansyah dan Aurel Hermansyah beserta anak kandungnya Arsya dan Arsy.

Keenamnya berfoto di lobby rumah sakit menunjukkan dukungan terhadap sang ibu yang tengah berjuang sembuh.

Balasan Menohok Ashanty Disebut Kena Azab & Dicecar Soal Hijab, Istri Anang Bahas Dosa: Menyakitkan (instagram.com/ashanty_ash)

"Ngga tau lagi gimana hidup aku kl ngga ada mereka, my family my everything" tulis Ashanty seperti dikutip TribunJatim.com dari Instagram pribadi milik Ashanty @ashanty_ash, (20/11/2019).

Ashanty memposting foto itu sekitar 10 jam lalu dan sudah langsung mendapat perhatian media sosial.